Semifinaleplassen i EM klar for Noreg, Sverige gjorde jobben mot Ungarn

Sverige tok så poeng frå Ungarn med 24-18-siger. Det blir norsk gruppesiger med minimum eitt poeng mot Slovenia onsdag. Slovenarane kjempar med Ungarn om den andre semifinaleplassen frå hovudrundepulje 2.

Spania og Kroatia er allereie vidare frå den andre gruppa som blir spelt i Wien. Dei møtes onsdag.

Semifinalane blir spelte i Stockholm fredag, og kampoppsettet blir klart onsdag.

Magnus Abelvik Rød sat på tribunen då Noreg slo Island. Han skadde høgrefoten for eit par dagar sidan og er ferdig i EM. Han såg Sander Sagosen og Christian O'Sullivan i herleg spelehumør før pause, og Noreg leia med sju mål halvvegs. Det vart altfor mykje for Island.

– Eg er mållaus over denne gruppa. Det er stort å få jobbe med denne gjengen. Første omgang lukta det svidd av. Vi slapp oss ned litt etter pause, men vi er så rutinerte at vi står i driten når det brenn litt, sa Sagosen til TV3.

Han scora ni mål og vart kåra til bestemann for Noreg. Han tok ansvar då Island åt seg innpå i 2. omgang og sørgde for at sigeren aldri var i fare.

Keeper Torbjørn Bergerud var særs god og fekk full støtte av det norske forsvaret.

Noreg opna dagen dårleg. Keeper Kristian Sæverås vakna med magetrøbbel og vart erstatta av Espen Christensen i kamptroppen.

Mareritt

Island hadde fire bomskot (tre redda av Torbjørn Bergerud) og to tekniske feil på veg til norsk 7-0-leiing etter 7.49 minutt. Den første reduseringa kom vel eitt minutt seinare, men kampen var vunne for Noreg.

Trenar Gudmundur Gudmundsson på Island tok timeout allereie etter snautt to og eit halvt minutt. Han hadde vore vitne til ei skrekkopning av dei heilt sjeldne og måtte ta grep.

Det hjelpte ikkje så mykje. Noreg var eit par klassar betre enn Island i 1.-omgangen. Det stod 11–3 etter eit snautt kvarter av kampen.

Håpet til Island om å sikre plass i OL-kvalifiseringa forsvann òg i Malmö Arena, der det var under halvfullt på tribunane.

Noreg hadde 19–12 å gå på frå pause, men Island kjempa seg nærare og skapte tilløp til nerve igjen. Berre tre mål skilde laga nokre gonger etter pause, men nærare kom aldri Island.

Stolt

– Eg er vanvitig stolt av gutane. Første omgang var forrykande, men etter pause skaut vi med litt for mykje adrenalin og missa ein del klare sjansar, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Noreg kan ta den sjuande strake sigeren sin i meisterskapen onsdag.

– Målet før hovudrunden var å vinne alle fire kampar, og det har vi tenkt å halde, men om det går den vegen vi ønsker (og er klare for semifinale), så kjem vi nok til å rullere ein del meir enn vi har gjort, sa Berge.

Vinnaren av EM får direktebillett til OL i Japan seinare i år. Christian Berge leiar Noreg for femte gong i meisterskapen. Han har to VM-sølv og 4.- og 6.-plass i EM hittil.

