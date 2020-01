Offensiv Carlsen med knockoutsiger i Nederland: – Ein grei dag på jobben

sport

Dermed vann den norske verdsmeisteren det tredje partiet på rad i storturneringa i Nederland etter å ha starta turneringa med sju remisar.

Tysdag slo han det iranske stortalentet Alireza Firouzja i runde nummer ni, og onsdag vart det eit nytt poeng mot Kovalev. Kviterussaren hamna raskt i trøbbel, og etter 37 trekk var partiet over. Partiet hadde då vart i tre timar.

Med denne sigeren er Carlsen med for fullt i kampen om turneringssigeren i Wijk aan Zee. Han er no åleine på andreplass, eit halvt poeng bak Fabiano Caruana, som slo Firouzja og sende iranaren ut av den ypparste tetstriden.

– Det var ein grei dag på jobben. Han spelte feil plan i opninga, og eg trur det var tidleg tapt for han, sa Carlsen til TV 2 etter partiet mot Kovalev.

– Eg følte at eg ganske tidleg stod svært godt. Eg kunne sikkert vunne mykje meir knusande, men eg valde trygge løysingar fordi eg ikkje ville rote bort overtaket. Eg såg òg andre måtar å vinne på, men valde ein veg som var heilt sikker, sa Carlsen.

Raskt spel

Ein offensiv Carlsen overraska tilsynelatande den kviterussiske motstandaren sin allereie i innleiinga av partiet på onsdag. Carlsen fekk raskt begge hestane sine i spel og hadde allereie etter ei handfull trekk eit lite overtak.

Etter Carlsens sjuande trekk måtte Kovalev ha ein tenkjepause på nærare tolv minutt før han fann mottrekket. Den norske verdsmeisteren heldt på si side fram med å spele raskt, medan kviterussaren stadig tok seg tid.

Det førte til at Kovalev raskt var ein halvtime etter på klokka.

Carlsen heldt fram med å stramme grepet om partiet, og etter 16 trekk gav sjakkcomputerane nordmannen ein vinnarsjanse på meir enn 50 prosent. Då hadde i tillegg fordelen hans på klokka auka til rundt 40 minutt.

Avgjorde

Etter 21 trekk hadde computerprosenten for Carlsen-siger auka til ikkje mindre enn 89. Då såg Kovalev fortapt ut med dei svarte brikkene sine. Kviterussaren fann heller ingen veg tilbake i partiet. Han brukte lang tenkjetid mellom trekka.

– Eg trur moglegheitene mine i turneringa er ganske gode. Eg har to parti igjen med svarte brikker, og det er ikkje ideelt, men eg er med i tetstriden og med momentet på mi side, sa den 29 år gamle nordmannen til TV 2.

– Eg synest framleis ikkje at eg speler så bra, men det er noko heilt anna å kjenne at poenga byrjar å renne inn. Det er ei heilt anna verd no.

Totalt skal det spelast 13 rundar i Wijk aan Zee-turneringa. Torsdag er det kviledag i Nederland. Fredag møter Carlsen polakken Jan-Krzysztof Duda, som er på femteplass.

Dei to siste partia går laurdag og søndag. Der møter den norske verdsmeisteren Vladislav Artemijev og Wesley So. Amerikanaren So er med i kampen om å vinne turneringa og ligg til liks med Jorden van Foreest eit halvt poeng bak Carlsen.

(©NPK)