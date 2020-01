Noreg avslutta med kombinertgull i ungdoms-OL

sport

Det norske laget vann konkurransen i utklassingsstil. I mål skilde det formidable eitt minutt og 19 sekund ned til Austerrike på sølvplass.

Italia tok bronsemedaljen og var slått med ytterlegare 11,5 sekund.

Det norske laget leidde òg etter hoppdelen. Der utgjorde Gyda Westvold Hansen, Sebastian Østvold, Nora Midtsundstad og Iver Olaussen den norske kvartetten.

Føre langrennsdelen var luka til forfølgjarane Austerrike og Italia på høvesvis 12 og 42 sekund. Det forspranget var aldri det norske laget i nærleiken av å gi frå seg.

Holboe mestvinnande

Føre langrennsdelen vart Nora Midtsundstad og Iver Olaussen erstatta med langrennsløparane Maria Hartz Melling og Nikolai Holmboe.

I kombinertstafetten i ungdoms-OL blir laga sette saman av spesialhopparar, kombinertløparar og langrennsløparar. Kvart lag må innehalde to utøvarar som deltar i både hopp og langrenn, men laga kan innehalde to spesialhopparar og to langrennsløparar.

Nikolai Holmboe vart mestvinnande norske utøvar i leikane. Tidlegare vann han langrennscross og tok sølv i langrennssprint. Tvillingbroren hans, Aleksander, tok elles bronse i sprinten.

Sebastian Østvold tok bronse i kombinert individuelt.

I leikane vart det norsk gull òg i curling for blanda lag, ved Ingeborg Forbregd, Lukas Høstmælingen (skipp), Nora Østgård og Grunde Buraas.

Andre norske medaljar var sølv til Anna Heggen i langrennssprint, bronse til Mikkel Remsøy i alpin kombinasjon og til Vegard Thon i skiskyttarsprint.

Dessutan kom to norske ishockeyspelarar heim med gull, ein med sølv og ein med bronse.

Frostad på femte

Patrik Dalen (Lørenskog) og Nora Pollestad (Stavanger) vann gull i tre-mot-tre-turneringa saman med spelarar frå ei rekkje andre nasjonar. Sander Selvær fekk sølv med laget sitt og Sebastian Aarsund bronse med sitt.

I vinterleikane i Lausanne var det samansette lag i fleire øvingar, vanlege nasjonslag i andre.

På avslutningsdagen vart Tormod Frostad nummer fem i friski Big Air. Han var 7,25 poeng frå medaljeplass i ein konkurranse vunnen av tsjekkiske Matej Svancer.

