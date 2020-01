Lundby jagar fire på rad i Romania

sport

Hoppdronninga frå Bøverbru har gjort det til ein vane å prege resultatlista i Romania. Dei tre siste renna i Rasnov har enda med siger, og i fem av dei seks siste renna har Lundby vore anten nummer éin eller to.

Denne sesongen har det vere lenger mellom besøka på toppen av sigerspallen for den sigersvande 25-åringen. Samtidig har ikkje Lundby vore dårlegare enn nummer sju i noko renn.

I japanske Zao sist helg vart det 5.- og 3.-plass. No set Lundby lita si til at sigerskontoen får påfyll i Romania, der det er individuelt renn både laurdag og søndag.

Leiar verdscupen

Stikkordet blir skråsikkerheit i bakken.

– Eg har gjort det godt i Rasnov dei siste åra og er klar til dyst igjen. Oppgåva mi før helga blir å sørgje for at eg har hovudet og teknikken klar, slik at eg kan reise til Romania og vise sjølvtillit og skråsikkerheit i bakken. Om eg får til det, og tar ut gode tekniske hopp, så skal eg vere med for å fighte om sigeren igjen, seier Lundby.

Bøverbru-jenta har framleis den gule leiartrøya i verdscupen føre renna i Romania, men blir hardt pusta i nakken av fleire rivalar. Austerrikske Eva Pinkelnig er i kjempeform. Ho har vunne dei tre siste verdscuprenna og er no berre eitt fattig poeng bak Lundby.

To andre austerrikske jenter, Chiara Hölzl og Marita Kramer, har òg vunne renn denne sesongen.

– Maren er i kampmodus og gleder seg til nye fightar mot austerrikarane og dei andre i toppen, seier landslagssjef Christian Meyer.

Bråten blir heime

Landslagssjefen er tydeleg på at Lundby framleis har ein del å gå på, trass i tredjeplassen i Zao sist søndag.

Til verdscuprenna i Romania får totningen med seg Silje Opseth og Anna Odine Strøm. Opseth leverte karrierebeste med sjuandeplass i Zao, medan Strøm gjorde sitt beste renn for sesongen med niandeplass.

Landslagskollega Ingebjørg Saglien Bråten var òg med til Japan, men blir no heime i Noreg dei to komande rennhelgane.

– Ingebjørg blir heime når det er hopping i Rasnov og Oberstdorf for å utvikle eit høgare snittnivå som vi veit at ho har inne, seier landslagssjef Meyer.

Det er kvalifisering i Rasnov fredag.

(©NPK)