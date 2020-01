Jansrud den raskaste på treninga i Kitzbühel under flotte forhold

sport

Jansrud noterte dagens beste tid då fartsgutane testkøyrde den austerrikske monsterløypa onsdag. 34-åringen vart klokka inn på 1.56,68, berre fire hundredelar før amerikanaren Jared Goldberg. Franskmannen Johan Clarey vart nummer tre, to tidelar bak Jansrud.

I strålande sol fekk dei 57 startande prøve seg i ei velpreparert løype.

– Eg tek av meg hatten for den nye løypesjefen. Dette var svært bra, sa Matthias Mayer til ORF. Han var beste austerrikar på sjetteplass, slått av Jansrud med 0,68 sekund.

– Det er mykje gøyare å køyre når forholda er slik. Løypa er mindre isete enn ho har vore dei siste åra, og det er færre slag på vegen ned, sa Vincent Kriechmayr etter å ha notert den niande beste tida.

Med handbrekk

Sveitsaren Beat Feuz, som leier utforcupen etter å ha komme på pallen i alle fem renna så langt i sesongen, køyrde med startnummer 1 varsamt til ein 33.-plass, 2,38 sekund bak Jansrud.

– I Kitzbühel kan ein ikkje satse for fullt frå første dag, forklarte han.

Ein annan som tok det roleg, var Max Franz, som braut beina i Kitzbühel i fjor. Han hadde den 40. beste tida.

– Eg køyrde med handbrekket på, men det var viktig for meg å gjennomføre. Torsdag prøver eg å ta neste steget og sleppe opp litt, sa han til ORF.

Lange hopp

Løparane fekk over radiosambandet beskjed om ikkje å ha for stor fart inn mot Hausbergkanten. Likevel vart hoppa der lange.

– Dei bør skrape ned den før laurdag, for slik det er no, vil hoppa bli for lange når vi kjem i rennfart, sa Otmar Striedinger.

Også Aleksander Aamodt Kilde og Stian Saugestad køyrde treningsomgangen onsdag. Kilde vart nummer 15 (+1,37), medan Saugestad enda på 47.-plass, 3,79 bak.

Det er ny treningsomgang torsdag før alvoret set inn med super-G fredag. Laurdag blir den 80. utgåva køyrd av det klassiske Hahnenkammrennet i utfor, medan Kitzbühel-helga blir runda av med slalåm søndag.

(©NPK)