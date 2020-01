Restane etter Zlatan-statuen blir fjerna

sport

Granittfundamentet skal seinare løftast vekk for at statuen i sin heilskap skal kunne reparerast.

Statuen av Sveriges beste fotballspelar gjennom tidene kom på plass i byrjinga av oktober, og han har vorte vandalisert ei rekkje gonger etter at det vart kjent at den tidlegare Malmö-spelaren hadde kjøpt seg opp i Stockholm-klubben Hammarby.

Rett før jul vart nasen til statuen saga av, og sjølve statuen vart løfta bort i starten av januar etter at han vart saga av ved den eine foten av ukjende vandalar.

Det er bestemt at statuen skal reparerast på ny, og han er no på hemmeleg stad. Planen er at han igjen skal gjenreisast på stadiontorget i den sørsvenske byen.

