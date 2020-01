Magnus Carlsen slo 16-årig iransk stjerneskot

sport

Det var dei første partiet hans i langsjakk mot 16-åringen, som allereie blir lansert som ein mogleg arvtakar til Carlsens sjakktrone. Firouzja var i delt leiing i turneringa då han sette seg ved brettet, men trass ein lovande start i partiet var han sjanselaus mot den norske verdsmeisteren.

Carlsen spelte tolmodig, presist og dyktig, og han skaffa seg eit overtak som vart stadig klarare mot ein motstandar som ikkje greidde å finne dei gode mottrekka. Etter 40 trekk og tre timar og tre kvarter ved brettet gav Firouzja opp.

Carlsens rekordlange rekkje med langsjakkparti utan tap er no oppe i 116. Etter å ha starta turneringa med sju remisar på rad har 29-åringen frå Lommedalen no vunne dei to siste partia og er med i sigerskampen for fullt.

Firouzja er frå Iran, men bur i Frankrike. I sjakkturneringar representerer han ikkje heimlandet, men Det internasjonale sjakkforbundet (Fide). Årsaka er at Iran ikkje tillèt idrettsutøvarane sine å møte utøvarar frå Israel i konkurransar.

Det var ikkje første gongen Carlsen og Firouzja sat på kvar si side av eit sjakkbrett. I hurtigsjakk-VM i Moskva i romjula møttest dei til det som utvikla seg å bli eit høgdramatisk parti. Den unge iranaren hadde på mange måtar Carlsen i kne. Firouzja hadde eit overtak på tre bønder, men tapte likevel partiet då tida hans gjekk ut. Dei avgjerande sekunda tapte 16-åringen då han velta ei brikke og måtte bruke to sekund på rette henne opp.

Etter partiet var stjerneskotet rasande. Han skulda Carlsen for å ha komme med eit verbalt utbrot i kjølvatnet av brikkevelten, noko som sette han ut av spel. Dommarane gav ikkje Firouzja medhald. Carlsen vann hurtigsjakk-VM, og Firouzja måtte nøye seg med sølvet.

Etter sigeren på tysdag står Carlsen likt med Firouzja i Wijk aan Zee-turneringa og ligg eit halvt poeng bak Fabiano Caruana på topp. For to rundar sidan var Carlsen 1,5 poeng bak teten.

