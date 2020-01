Ski-NM får levert 4000 kubikkmeter snø: – Det reddar oss

sport

Den milde vinteren på Austlandet har skapt store utfordringar i forkant av noregsmeisterskapen neste veke. No ser arrangementet på Konnerud i Drammen ut til å vere berga.

Søndag var representantar for Skiforbundet på plass på NM-arenaen. Synfaringa som vart gjennomført, enda med at det vart gitt grønt lys for renn. Det kan arrangørane takke lokal snøhjelp for.

Søndag svinga lastebil på lastebil lasta med snø inn i skianlegget på Konnerud. Totalt skal 4000 kubikkmeter køyrast inn for å gjere det mogleg å avvikle NM-renn.

Måtte ha flytta NM

Snøen kjem frå skisenteret på Kongsberg. Utan han måtte Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og resten av dei norske langrennsprofilane kjempa om NM-medaljar ein annan stad.

– Då hadde det måtta bli flytta, ja. Dette reddar oss, seier leiar for organisasjonskomiteen, Arne Madsen, til NTB.

Han opplyser vidare at arrangørane har tilgang til lokale snølager, i tillegg til dei 4000 kubikkmetrane som blir køyrde inn frå Kongsberg.

NM-løypene er heller ikkje heilt reine for snø.

– Vi har ein god sole i botnen. Det er 25 centimeter i snitt rundt løypa. Samtidig er det somme stader isete på grunn av varmen og vatnet som snøsmeltinga fører med seg, seier Madsen.

Berre ei løype

Langtidsvarselet for den komande veka indikerer framleis nokre varmegrader på dagtid, medan kvikksølvet bikkar over på blå side om natta.

I dagane som kjem, vil det bli vurdert kva for nokre ekstra grep ein eventuelt må ta for å ha løypene heilt klare til NM-opninga neste torsdag. Éi avgjerd er samtidig allereie tatt. Skiarenaen på Konnerud har i utgangspunktet to løypenett, der det eine blir brukt til klassisk og den andre til fri teknikk. Under NM vil berre den eine bli nytta, slik at arrangøren kan leggje alle krefter i å ha henne i best mogleg stand.

NM startar med 10 og 15 kilometer fri teknikk for høvesvis kvinner og menn torsdag 30. januar. Dagen etter er det sprint i klassisk stil, før det laurdag skal kjempast om NM-medaljar på 15 og 30 kilometer fellesstart med skibyte.

Søndag blir første del av NM tradisjon tru avslutta med stafettar.

