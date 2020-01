Framleis uvisse rundt Kamikaze-Rød

sport

Rød vart sjekka på spelarhotellet etter kampen på søndag. Det er snakk om ei forstuing i fotrota i høgrebeinet. Det var det sporet landslagslege Thomas Torgalsen var inne på allereie i pausen av Noreg–Sverige.

For andre kamp på rad måtte Rød blir opp sjekka for ein mogleg skade. Han speler med ganske stor risiko og kan kallast ein kamikaze-spelar. Rød kastar seg inn i motstandarforsvaret gong på gong.

Rød var måndag til røntgensjekk for å vere på den sikre sida. Desse bileta gir eit endå grundigare svar enn ultralydapparatet han allereie har vore borti.

Slapp medietreff

Rød vart òg fritatt frå mediemøtet måndag.

22-åringen brukte sjølv galgenhumor etter oppgjeret mot svenskane.

– Eg trur det skal gå bra. Vi får ta ein sjekk på hotellet som vanleg. Eg har jo fått nokre meldingar om at eg er kjeks og porselen og dramaqueen, sa Rød til NTB.

– Frå kven?

– Eg har ein god romkamerat (Sander Sagosen) som liker å melde litt.

Kryssar fingrane

Sagosen håper lagkameraten blir klar til vidare EM-spel.

– Det er ikkje bra det som skjer med Magnus no, men vi får berre krysse fingrar og tær for at det går bra, og at han speler vidare i meisterskapen, sa Sagosen på pressetreffet på måndag.

Noreg møter Island tysdag. Siger der betyr at Noreg er så godt som klar for semifinale. Hovudrunden blir avslutta mot Slovenia onsdag.

Semifinalane blir spelte i Stockholm fredag.

(©NPK)