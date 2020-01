sport

– Kampen mot Katie Taylor vil bli den største kampen innan kvinneboksing nokosinne. Det vil bli ein kamp som vil bli vist verda over. Det vil vere ein global megakamp, sa Brækhus då ho fekk spørsmål om kva ein kamp mot den irske boksaren vil bety for kvinneboksing.

– At vi fekk til det, er eg veldig glad for, sa den norske boksedronninga då ho måndag møtte norsk presse og snakka om framtidsplanane.

Samtidig ymta ho at kampen kan bli hennar siste som profesjonell boksar.

– Det trur eg kan bli ei verdig avslutning på ein karriere. Dersom det blir avslutninga då, vi får sjå, sa ho vidare.

Men før stormøtet med den irske verdsmeisteren skal den norske boksedronninga igjen i ringen, men kven ho møter, er framleis ikkje kjent.

– Vi held på å få på plass dei siste bitane når det gjeld motstandar og arena.

– Vi er vel samde om at det blir ein oppkøyringskamp før sommaren, både for meg og Taylor. Vi treng begge det. Så blir det å byggje opp mot denne megakampen over sommaren.

Brækhus har vunne alle av sine 36 kampar som proffboksar. Ho er verdsmeister i weltervekt i forbunda WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

