Avis: Svensson og Midtsjø ser det an, vil ikkje signere nye AZ-kontraktar

Det er den nederlandske avisa Noordhollands Dagblad som har fått stadfesta at Alkmaar-leiinga har eit stort ønske om å forlengje med Svensson og Midtsjø.

– Dei er viktige spelarar for oss, og vi prøver å binde dei til oss lenger. Eg jobbar allereie med det, seier teknisk direktør Max Huiberts til avisa.

– Men dei har spelt for oss i to og eit halvt til tre år, og dei har ambisjonar. Så dei er i ein annan situasjon enn nokon som har vore her i eitt år og allereie roper om å ta det neste steget, legg han til.

Både Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø vart henta til AZ Alkmaar frå Rosenborg i 2017. 26 år gamle Svensson har kontrakt med den nederlandske klubben til 2021, medan jamaldra Midtsjø har ein avtale som strekkjer seg i ytterlegare eitt år.

Svensson kan dermed gå gratis frå AZ Alkmaar til ein ny klubb etter neste sesong. Direktør Huiberts vil ikkje utan vidare gå med på at det kan tvinge fram eit sal allereie til sommaren, for at klubben skal kunne krevje overgangssum for trønderen.

– Når kontrakten hans går ut, er han gratis, og ein føretrekkjer ikkje at folk skal forsvinne utan at ein får overgangssum. Men nokre spelarar er det så stor verdi i å ha på banen, seier han.

Alkmaar-toppen er klar på at han svært gjerne ser at både Svensson og Midtsjø blir verande i klubben.

Laurdag var trønderduoen med frå start då klubben rauk 1–3 for tabelltrear Willem II i Æresdivisjonen. Nederlaget bidrog til at Alkmaar tapte terreng i gullkampen mot Ajax. Serieleiaren slo Sparta Rotterdam 2–1 søndag og har no seks poengs forsprang på toppen av tabellen.

Håkon Evjen såg heile kampen på laurdag frå Alkmaar-benken og må vente på debuten sin for klubben etter overgangen frå Bodø/Glimt.

19 serieomgangar er spelte i Æresdivisjonen. Det betyr at ligaen er drygt halvspelt.

