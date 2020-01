Sejersted fall stygt i Wengen, flogen til sjukehus

sport

Frå startnummer 37 køyrde Sejersted ut tidleg i Lauberhorn-løypa og fekk eit brutalt møte med tryggingsnettet. Den norske alpinprofilen vart liggjande, noko som førte til eit langt opphald i rennet.

Etter å ha fått behandling på staden i fleire minutt vart Sejersted henta med helikopter. Skadeomfanget til 25-åringen er uklart.

– Adrian blir flogen til Interlaken. Vi veit ikkje noko om skaden, men vi veit at han er vaken, seier alpinlandslagets kontaktperson Stian Rekdal Nilsen til TV 2.

Forholda var svært krevjande i Wengen fredag.

– Det var ein ordentleg cowboy-runde i dag. Ein ser at det er nære på å gå rett gale for fleire her, sa Alexander Aamodt Kilde til NRK.

Mayer i eigen klasse

I Lauberhorn-traseen klarte ikkje Kilde heilt å følgja opp den fine fartsforma han har vist den siste tida. Frå startnummer éin gjorde 27-åringen ingen store synlege feil, men matcha ikkje tempoet til dei aller beste.

Til slutt var han slått med eitt sekund og 12 hundredelar av den suverene utforvinnaren Matthias Mayer. Austerrikaren starta som nummer 31 og var heilt i eigen klasse.

Den sveitsiske heimeoverraskinga Gilles Roulin følgde nærast, men var distansert med formidable 53 hundredelar. Roulin har elles knapt tatt verdscuppoeng i utfor i karrieren, men fredag lykkast han til fulle føre sine eigne i Wengen.

Austerrikaren Daniel Danklmaier og italienske Dominik Paris er nummer tre og fire etter utforrennet.

Kjetil Jansrud er 83 hundredelar bak teten føre slalåmdelen etter å ha passert mål til 13. beste tid ned utforløypa i Wengen. Det var neppe gudbrandsdølen hundre prosent fornøgd med.

Heimehåp i trøbbel

Det sveitsiske alpinpublikummet kunne gleda seg over Roulins sterke køyring i utfortraseen, men for eit anna heimehåp enda dagen i ein gedigen nedtur. Mauro Caviezel hadde vore blant dei raskaste på trening, men i rennet fekk han store problem.

Først bomma han på eit hopp og sende eit gisp gjennom publikum då han rørte tryggingsnettet i lufta. Deretter meistra ikkje 31-åringen den høge farten og køyrde ut i eit svingete parti.

(©NPK)