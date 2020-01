Premier League-målvakt gav kjempesum til kampen mot skogbrannane

sport

Målvaktsprofilen Ryan lova førre veke at han ville donera 500 australske dollar for kvar redning som vart gjord i Premier League-runden i helga. Pengane skulle gå til ein bestemd organisasjon som bidrar i arbeidet med å få kontroll over og sløkkja brannane.

Totalt vart det bokført 56 redningar på PL-arenaene denne helga. Dermed enda Ryan opp med å overføra 28.000 australske dollar, tilsvarande rundt 170.000 norske kroner, til redningsarbeidet.

Ryan gjorde sjølv fem redningar i 0–1-tapet for Everton, ifølgje BBC.

27-åringen er ein av mange australske idrettsprofilar som den siste tida har bidrege til å samla inn pengar til kampen mot brannane.

Leicester-målvakt Kasper Schmeichel gjorde flest redningar av alle målvaktene i Premier League denne helga. Han enda på sju.

Skogbrannane i Australia starta tidleg i september og har allereie svidd av meir enn 10 millionar hektar med skog og mark. Brannane har òg kravd 28 liv, tatt meir enn 2.000 heimar og gjort enorm skade på dyrelivet i landet.

