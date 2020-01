Mikael Stahre tar over Sarpsborg 08

sport

Det offentleggjorde klubben på ein pressekonferanse måndag.

– Dette er ein klubb som vil noko, som vil framover, som jobbar hardt og som set dei idrettslege vurderingane og lagarbeid høgt. Eg har følgt klubben tett og veit kvar styrkane til klubben ligg. Me har eit sams syn på korleis fotball skal spelast og korleis me tar klubben vidare, sa Stahre.

– Me er usedvanleg glade for å ha landa ein av dei aller beste trenarane i Skandinavia, sa Sarpsborgs daglege leiar Cato Haug.

Sportssjef Thomas Berntsen gjorde det klart at Stahre var blant dei første namna som hamna på blokka då Geir Bakke gjekk til Lillestrøm. Sidan vart det konkludert med at 44-åringen var mannen ein ønskte.

– Me sit her med førstevalet vårt, og det er me glade for, sa Berntsen, og la til at ein håper svensken kan lyfta Sarpsborg til nye høgder.

Stahre har lang fartstid som trenar og er mest kjent for å ha ført Stockholms-klubben AIK til gull i både Allsvenskan og den svenske cupen i 2009.

Heime best

Trenarkarrieren til Stahre har vore prega av gode resultat i Sverige og korte opphald i utlandet.

Etter suksessen med AIK vart han tilsett som trenar i greske Panionios, men eit halvt år seinare måtte han gå av etter svake resultat.

Han fekk ein flott retur i svensk fotball frå 2012 til 2014 med IFK Göteborg, som enda med tredje- og andreplass i serien og eit nytt cupgull. Det førte til ny jobb utanlands som trenar for Dalian Yifang i den kinesiske superligaen, men det engasjementet varte heller ikkje meir enn eitt år.

Vidare følgde endå ein retur til Allsvenskan, som enda med 4.-plass med Häcken i 2017. Det førte til at Sarpsborgs nye trenar fekk sjansen i amerikanske MLS med San Jose Earthquakes.

Vålerenga-aktuell

I MLS gjekk det dårlegare for svensken, og etter ti månader i sjefsstolen i San Jose fekk Stahre sparken i september 2018.

Sjølv med svake resultat i utlandet, har det vore mykje interesse for Stahre i Skandinavia. Ifølgje Expressen har han takka nei til både Helsingborg og Örgryte i Sverige etter å ha fått sparken i San Jose. Stahre har òg vorte nemnd blant kandidatane til trenarjobben i Vålerenga.

No er det altså klart at Stahre tar over som trenar i Sarpsborg 08. Han tar over den ledige trenarjobben etter at Geir Bakke vart tilsett som hovudtrenar i Lillestrøm like før nyttår.

Sarpsborg vart nummer 12 i Eliteserien sist sesong. Målskilnad berga klubben frå nedrykk.

(©NPK)