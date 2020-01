Travstjerner på sparebluss før gigantmøtet

sport

Då skal nemleg Looking Superb ut mot verdseliten på Vincennes-banen i Paris. Laupet blir ein test i forkant av det største travlaupet i verda, Prix d'Amérique, seinare denne månaden.

Der ventar ein førstepremie på fem millionar kroner på vinnaren. Dermed gjeld det å ikkje brenna krutet i forkant.

Det siste er utgangspunktet når dei fleste av sigerskandidatane møtest i generalprøven Prix de Belgique sundag. Dei færraste av kuskane vil ha siger i tankane der.

Førebuingar

– Dette er den vanlege måten å gjera det på i Frankrike, og det er full openheit rundt det både overfor spelarar og hesteeigarar. Ein ser det lett på oddsen, der dei beste hestane gjerne står til høge odds når dei er ute i såkalla «preparé-laup», seier Kolbjørn Selmer til Equus.

Han eig supertraversen Looking Superb saman med kona Ann Kristin Selmer. I fjor var den norske hesten berre få centimeter frå å vinna Prix d'Amérique.

Oppkøyringa mot årets hovudmål har vore annleis for Looking Superb samanlikna med i fjor. Då kom han nærast ut av ingen – utan å ha møtt verdseliten tidlegare.

– Denne sesongen var me heldige då Looking Superb kvalifiserte seg tidleg til Prix d'Amérique. Dermed kan trenaren Jean-Michel Bazire konsentrera seg om å byggja opp hesten til hovudmålet i vinter på tradisjonell fransk måte. Ein kan samanlikna det med ein idrettsutøvar som prøver å prikka toppforma til ein stor meisterskap, forklarer Selmer.

Med og utan sko

I praksis betyr det at hesten konkurrerer med sko, og at kusken køyrer eit defensivt laup bak i feltet.

– Kor stor skilnad er det på Looking Superbs kapasitet med og utan sko?

– Han er nok ganske stor, men me ønskjer ikkje å ta ut den effekten denne helga. Looking Superb skal igjen få eit oppbyggjande laup. For oss er det Prix d'Amérique som gjeld, slår Kolbjørn Selmer fast.

Laupet på sundag har ein førstepremie på 500.000 norske kroner. Norske Shan Rags vann laupet i 1995, medan Yarrah Boko vann i 2013 og 2014.

