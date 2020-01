Pedersen opna sigerskontoen i Sveits

sport

Pedersen herja i europacupen før jul med seks sigrar og ein 2.-plass. Torsdag vart det full klaff òg i verdscupen.

Sigeren kom eit lite døgn etter at han innleidde sesongen med andreplass i det første super-G-rennet i Veysonnaz. Onsdag vart han slegen av kanadiske Kurt Oatway med 1,70 sekund i klassen for sitjande.

Torsdag køyrde Oatway ut, og dermed var det duka for Pedersen-siger. Nordmannen vann føre japanske Taiki Morii, medan nederlandske Jeroen Kampschreur enda på tredjeplass.

– Dette var betre køyring enn onsdag, men me har framleis ting å jobba med, sa Saltvik Pedersen til NTB etter sigeren.

– Etter andreplassen på onsdag hadde me ein plan om at han skulle jobba med nokre tekniske oppgåver. Det lykkast me med. Dette viser at me har jobba med dei rette tinga, seier landslagstrenar Hans Blattmann.

Også fredag skal det køyrast super-G i Sveits, medan det er storslalåm laurdag og søndag.

Neste helg er det slalåmrenn i Prato Nevoso i Italia.

