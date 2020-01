Olsbu Røiseland tilbake i verdscupen med pangløp og siger

sport

I tåke, regn og vind og generelt vrine skyteforhold leverte Froland-jenta eit formidabelt løp og tok den fjerde verdscupsigeren i karrieren.

Olsbu Røiseland stod over den siste verdscuprunden i franske Annecy før jul. Ho prioriterte i staden trening og var spent på eiga form føre sprinten i Oberhof.

Svara ho fekk, kunne knapt vore betre.

Røiseland var nummer to etter første skyting, men hadde tatt over leiinga etter nye fem treff på den andre. Ingen kunne til slutt matcha Froland-jenta. Tyske Denise Herrmann vart nummer to, men var slått med 33,1 sekund.

Det røynde samtidig på for den norske 29-åringen på slutten.

– Eg var dritstiv. Eg visste ikkje kvar eg skulle gjera av meg på slutten. Eigentleg har me det sånn på laget at frå siste sekunderingspunktet skal me vera heilt rå, men det kjendest ikkje sånn no, smilte ho til NRK.

Gav kritikarane svar

Olsbu Røiseland fekk pepar frå fleire hald då ho valde å stå over renna i Annecy før jul. Mange meinte ho kasta bort ei gyllen moglegheit til å vinna verdscupen.

– Det var eit val eg hadde tatt for ganske lenge sidan. Eg rekna med at eg kom til å få litt kritikk, særleg når eg låg så bra an i samanlagt. Det var ein del av ein langsiktig plan, og eg står for at det var rett å gjera, sa ho til NRK torsdag.

Froland-jenta fekk skryt av Tiril Eckhoff for måten ho takla dei utfordrande forholda i Oberhof.

– Det var både vind, tåke og regn. Den verst tenkjelege kombinasjonen for ein skiskyttar. Marte takla det veldig bra, sa ho.

Ikkje fem strake

Eckhoff vann fire verdscuprenn på rad før jul. Torsdag lykkast ho ikkje på langt nær så godt. Éin bom på kvar av skytingane kosta dyrt, og i mål var ho slått med eitt minutt og sju sekund av Olsbu Røiseland.

Det gav femteplass då 75 løparar hadde gått i mål.

Ingrid Landmark Tandrevold har tre pallplassar så langt i verdscupen denne sesongen. Den fjerde var ikkje i nærleiken av å koma i Oberhof. Fossum-løparen skaut på seg éin strafferunde på liggjande skyting og måtte tola ytterlegare to på ståande.

Tandrevold, som har trena i høgda i jula, hadde heller ikkje full fart i sporet. I mål skilde det to minutt og 28 sekund opp til landslagskollegaen på toppen av resultatlista.

Stafett neste

For Olsbu Røiseland var det ergerleg å tenkja på at det ikkje skal gåast jaktstart i Oberhof. Der hadde 29-åringen i så fall hatt eit glitrande utgangspunkt.

Laurdag står det likevel stafett på programmet i den tyske skimetropolen, medan det søndag blir gått fellesstart.

Italienske Dorothea Wierer vart nummer fire torsdag og leier framleis verdscupen. Tiril Eckhoff følgjer nærast. Ingrid Landmark Tandrevold er framleis nummer tre.

Olsbu Røiseland er på si side på etterskot i verdscup. Etter målgang torsdag såg ho på den kampen som tapt.

