Nyland om skademarerittet: – Lærte mykje om meg sjølv

Eit drygt år er gått sidan Nylands akillessene rauk under Villa-trening. Han hadde då hatt tilliten frå manager Dean Smith gjennom stort sett heile sesonginnleiinga, og den alvorlege skaden kunne sånn sett knapt koma på eit verre tidspunkt.

No er Nyland for alvor tilbake i rampelyset hos Premier League-klubben, sjølv om han byrja sesongen som tredjemålvakt. Skadar på førstevalet Tom Heaton og reserven Jed Steer gjer at nordmannen ser ut til å få full tillit i tida som kjem.

Onsdag var nordmannen særs god då Aston Villa greidde 1–1 borte mot serietoar Leicester i første semifinale i ligacupen.

Nyland hevdar han er ein betre keeper no enn då skademarerittet trefte han for eitt år sidan, og 29-åringen er òg klar på at han har vakse som menneske på motgangen.

– Eg lærte mykje om meg sjølv medan eg var ute, seier den norske landslagskeeperen i eit stort intervju med avisa Express and Star.

– Det var tøft, men på eit vis var det òg ei fantastisk oppleving som har lært meg å nyta kvar einaste dag og ikkje ta noko for gitt. Eg set mykje større pris på alt, lyder det òg frå Nyland.

Glimt av toppnivået

No skal han prøva å riva til seg keeperplassen i Villa på permanent basis. Det handlar om å gripa høvet som har dukka opp.

29-åringen er trygg på eigne evner.

– Med tanke på utviklinga mi er det stor forskjell på der eg var i den siste kampen førre sesong og der eg er no. Det ser eg sjølv, seier han.

Villa-fansen har så langt ikkje sett kva nordmannen eigentleg er god for.

– Det har vore glimt av kva eg kan få til. No er det på tide å visa det til fulle. Det er ikkje det at eg føler eg har noko å prova, men eg er klar for utfordringa og ser fram til henne, seier ein offensiv Nyland i avisintervjuet.

Nedrykkskamp

Der avviser han òg at det har vore aktuelt å forlata Villa, sjølv om han denne sesongen har vore tredjeval mellom stengene. Nyland liker stoda og kvar han står i karrieren.

– Eg synest eg er på ein bra stad no. Eg har trena bra i mange månader, og no handlar det om å gjera det eg kan for at klubben skal vinna kampar, seier han.

Aston Villa har tre lag bak seg på tabellen i Premier League etter 21 spelte kampar. Mykje tyder på at resten av sesongen blir ein kamp for å overleva, men Nyland bidrog i stor grad til at laget òg har eit godt utgangspunkt når Leicester kjem til Villa Park 28. januar for å kjempa om finaleplass i ligacupen.

Finale på Wembley 1. mars kan bli eit høgdepunkt i sesongen for både Nyland og heile klubben.

