Ajax-profil reiste heim, kjende seg utrygg av spenninga i Midtausten

sport

Dest er fødd i Nederland, men har amerikansk far. Han har spelt tre landskampar for USA, melder Sky Sports.

– Han spurde om han kunne forlata samlinga, for han kjende seg ikkje komfortabel her. Ajax har forståing for det, og han har floge heim for å trena med reservelaget, opplyser Ajax.

Avgjerda til Ajax-spelaren om å reisa heim frå Midtausten kjem i kjølvatnet av at det amerikanske landslaget vedtok å avlysa ei planlagd samling i Qatar med same grunngiving.

Den politiske spenninga mellom USA og Iran vart kraftig tilspissa då den iranske generalen Qasem Soleimani vart drepen i eit amerikansk luftangrep i Bagdad førre veke.

Onsdag kom det samtidig opplysningar som tyder på at konfliktnivået igjen er noko redusert. Iran uttala då at landets førebels er ferdig med rakettangrepa sine mot amerikanske mål.

Samtidig sa den amerikanske presidenten, Donald Trump, på ein pressekonferanse at Iran såg ut til å trappa ned, og at det var ein god ting for alle.

Irans utanriksminister Javad Zarif har i ei Twitter-melding hevda at Iran ikkje er ute etter ei opptrapping eller krig.

(©NPK)