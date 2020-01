Ødegaard borte frå Real Sociedad-treningar, smerter i kneet gir truleg forfall

sport

Ødegaard trena ikkje med laget korkje måndag eller onsdag, ifølgje avisene Marca og El Diario Vasco.

Begge omtalar skadesituasjonen som ein «føre var»-variant, der Ødegaard ikkje tar sjansar for å forverra tilstanden.

Nordmannen fekk vondt i det høgre kneet i seriekampen sist helg. Den tapte laget hans heime 1–2 for Villarreal. Nederlaget gjer at Real Sociedad tapte terreng med tanke på ein plass blant dei fire beste i La Liga. Desse er sikra Champions League-spel til hausten.

Ødegaard kom seg unna skadar dei første månadene i Spania og dominerte stort i veke etter veke.

I november måtte Ødegaard stå over tre klubb- og to landskampar på grunn av problem med anklane. Pausen gjorde at han kom til bortemøtet med klubben som eig han, Real Madrid, utan ei full gjennomkøyring i kroppen.

Cupkampen på søndag går borte mot AD Ceuta. Det er ein klubb som ligg på fjerdeplass i ein av dei 18 2.-divisjonspuljane (tredje proffnivå) i Spania.

Real Sociedad har vunne den spanske cupen (Copa del Rey) to gonger, sist i 1987.

Neste seriekamp for Ødegaard kan bli bortemøtet med Betis søndag om halvanna veke.

