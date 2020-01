Ullevålseter retta opp marerittstarten trass i tidsstraff

sport

Ullevålseter hamna på etterskot då han rota bort mykje tid på den første etappen tysdag. Onsdag gjorde han opp for det tapte og meir til.

Ullevålseter var til si eiga store overrasking raskast av alle på den 329 kilometer lange etappen frå Tarda til Mahmid i Marokko. I samandraget leier han no med eitt minutt og 29 sekund på fjorårsvinnar Alessandro Botturi frå Italia.

Ullevålseter drog nytte av at han starta som nummer ni på ein etappe som i utgangspunktet ikkje favoriserte Ullevålseter med flatt, steinete og raskt terreng.

– Det løner seg stort sett å starta lenger bak for meg. Eg les terrenget og ser spora etter dei andre, og då ser eg der dei andre har rota. Dermed slepp eg å gjera det same, seier Ullevålseter.

I 2019-utgåva av Africa Race skaffa italienske Botturi seg det som skulle visa seg å vera eit avgjerande forsprang på nettopp etappe nummer to. Onsdag var situasjonen snudd på hovudet.

Med til historia høyrer det at Ullevålseter vart gitt eitt minutts tidsstraff på etappen på onsdag som følgje av at han køyrde for raskt i ei radarsone.

Kristian Felix Jensen kom inn som nummer fire onsdag, 22 minutt og 21 sekund bak Ullevålseter. Han ligg no 18 minutt og 22 sekund bak veteranen i samandraget på fjerdeplass.

Torsdag held Africa Race fram med ein 516 kilometer lang etappe frå Mahmid til Assa.

