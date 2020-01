Stöckl gir umerittert hoppar sjansen

sport

Fem av dei sju norske hopparane som avslutta den tysk-austerrikske hoppveka måndag får fornya tillit til renna i Italia. Det er Marius Lindvik, Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Robert Johansson og Anders Håre.

Dei får selskap av Buskum i hoppanlegget i Predazzo.

– Det blir veldig spennande å få inn Buskum. Heimetrenarane har vore veldig nøgde med utviklinga hans, seier landslagssjef Stöckl.

Buskum har hoppa kontinentalcup denne sesongen. Der vart det fire strake topp ti-plasseringar i Vikersund og Ruka før jul. To gonger var Lensbygds-hopparen nummer fire.

23-åringen har berre éin gong tidlegare hoppa verdscup. Han fekk debuten sin i Raw Air-rennet på Lillehammer sist sesong. Der vart han nummer 41.

Sondre Ringen deltok i hoppveka som følgje av at han hadde skaffa seg kvoteplass gjennom sterk innsats i nettopp kontinentalcupen. No er perioden med friplass over, og Bækkelags-hopparen får ikkje halde fram i verdscupen i denne omgangen.

Det gjer heller ikkje Robin Pedersen. Ranværingen lykkast ikkje i den tysk-austerrikske hoppveka og vart til slutt nummer 43 samanlagt. Han prioriterer no trening på heimebane i tida som kjem.

– Dette var tynt. Eg hadde sett for meg at det skulle vera mogleg å prestera litt betre. Når det vart som det vart frå start, enda det å bli ein streve-periode, sa han til NTB etter avslutninga i Bischofshofen måndag.

Anders Håre får derimot ein ny sjanse i verdscupen.

– Håre har vist potensialet sitt i fleire hopp under hoppveka og held fram på laget i Val di Fiemme, seier landslagssjef Stöckl.

Det er kvalifisering i Predazzo fredag og individuelle renn laurdag og søndag.

