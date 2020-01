Skarverennet innfører fluorforbod med umiddelbar verknad

sport

Det melder arrangøren i ei pressemelding onsdag.

– Gjennom dei siste åra har det komme ny, kvalitetssikra informasjon om negative miljøeffektar av skismurning og -preparat som inneheld fluor. Det er denne informasjonen som har ført til at det internasjonale skiforbundet (FIS) har innført fluorforbod frå sesongen 2020-21, skriv arrangøren.

– Som arrangør av Skarverennet vil vi ikkje vente eit heilt år med tiltak no som konsekvensane av fluorforbruk er kjente og dokumenterte. Skarverennet innfører derfor umiddelbart fluorforbod i alle klasse for årets utgåve, som blir avvikla 18. april.

Samtidig blir Skiforbundet og FIS inviterte til å bruke Skarverennet som eit prøverenn for testing av forbodet.

Organisasjonskomiteen for rennet skriv at det faktumet at løypetraseen går gjennom Hallingskarvet nasjonalpark gjer at dei føler eit spesielt ansvar for å sørgje for at rennet blir gjennomført utan at området blir utsett for miljøgifter gjennom fluorbaserte skipreparat.

(©NPK)