Sagosen har med verdsstjernene heim: – Det er kjensleladd

Torsdag blir handball-EM kasta i gang i Trondheim. To av dei innleiande gruppene, inkludert den norske, skal spelast i trønderhovudstaden. Det same skal kampane til dei tre siste europameistrane: Frankrike (2014), Tyskland (2016) og Spania (2018).

Det blir med andre ord stjernetungt i heimbyen til Sander Sagosen i tida som kjem. Det vekkjer kjensler i Noregs klart største stjerne.

– Det er absolutt spesielt, og det er noko heilt eige å vera her saman med landslagsgutane og få heile fokuset i handballverda mot mitt Trondheim, for å seia det sånn, sa han til NTB på pressemøtet på onsdag.

På den seansen var Sagosen ein svært ettertrakta mann. 15 intervju stod på planen, noko som gjorde at stoppeklokka måtte fram for at alle skulle få sitt.

Trena i barndomshallen

Sagosen verka som ein gutunge før julaftan i positiv forstand. PSG-stjerna bobla tilsynelatande over av glede for det som no ventar.

I etterkant av pressemøtet skulle han i tillegg verkeleg på gamle tomter.

– Me skal opp og trena i Charlottenlundhallen, den hallen der eg har halde til flest timar av alle. Eg har vore så mange timar der oppe, sa playmakeren – og la til:

– Det er kjensleladd, men eg prøver å tenkja minst mogleg på det. Det er berre å nyta det.

– Når var du i Charlottenlundhallen fyrste gong?

– Eg var vel i den hallen fyrste gong då eg var fem–seks år og gjekk og surra der oppe, svara Sagosen.

Ny storstove

Noregs kampar går likevel i nye Trondheim Spektrum. Sagosen omtalar anlegget, som også skal brukast i OL-kvalifiseringa seinare i vår, som fantastisk fint.

– Det er veldig kult at me har fått ei sånn storstove her i Trondheim. Eg håper dei legg alle heimlege landskampar dit i framtida, sa han.

Fyrst handlar det likevel om jakt på EM-medaljar og aller helst gull. I den norske leiren er det gullsnakk som gjeld.

Noreg møter Frankrike, Portugal og Bosnia-Hercegovina i det innleiande gruppespelet. Kampen mot Frankrike blir eit nøkkeloppgjer og kan bli svært avgjerande for vegen vidare i turneringa.

Blir Noreg blant dei to beste i gruppa si, går ferda vidare til hovudrunden i Malmö. Her held jakta fram på ein billett til semifinale og finale som skal spelast i Stockholm.

