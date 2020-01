sport

– Eg er lei meg for at eg ikkje reiser til Dresden for å konkurrere i helga, seier Klæbo, som søndag avslutta Tour de Ski med 3.-plass samanlagt.

– Eg hadde verkeleg gledd meg til å konkurrere både på 100 meter fredag og i verdscupsprinten laurdag. No som eg har vorte forkjølt får eg berre avfinne meg med at eg må sjå renna på TV heime i Trondheim. Eg lovar å komme sterkare tilbake.

Harald Astrup Arnesen frå Team Veidekke Innlandet erstattar Klæbo i den norske troppen.

