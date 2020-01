Øverby kan bli nøkkelmann i EM: Hjartetrøbbel, hjerneristing og tøff kamp med vekta

sport

I sommar følte Øverby seg dårleg ein lengre periode. Ei legeundersøking avdekte ein betennelse på hjartemuskelen, myokarditt på fagspråket.

– Legen var realistisk. Han sa at alternativa mellom anna var behandling og ro eller kanskje byta hjarte, seier Øverbye til NTB.

Meldinga var ikkje lett å fordøya, men Øverby hamna i særs gode hender. Og etter ein lengre pause, var han tilbake på banen på haustparten.

Då tok det ikkje lange tida før han pådrog seg ei hjerneristing etter ein samanstøyt med ein lagkamerat på trening.

Hardt

Det gav han ein ny pause. Sommaren og hausten har absolutt gitt Øverby utfordringar, og ei av desse var å halda vekta nede.

– Eg legg på meg berre eg ser ein sjokolade, seier handballprofilen med ei matchvekt på 105–106 kilo.

Men med eit strikt matregime klarte Øverby å halda seg der han skulle sjølv om det vart mange veker på sofaen og legekrav om å halde pulsen under 100 slag i minuttet i over ein månad.

På det meste har han vore oppe i 130 kilo då han som unggut flytta til Bækkelaget.

Myrhol-erstattar

Myrhols tarmsjukdom har gjort han uaktuell for EM. Dermed ligg det an til at Øverby og Magnus Gullerud får ta mykje av Myrhols plass.

For Øverby betyr det òg truleg spel i angrep. Han har utelukkande vore forsvarar for Noreg fram til no.

– Eg hadde berre spelt i forsvar òg på trening med landslaget. Så det var mange system (i angrep) å læra seg på kort tid. Eg trur det var snakk om 120–130 system, seier Øverby.

Noreg EM-opnar mot Bosnia-Hercegovina fredag. Så ventar Frankrike (søndag) og Portugal (tysdag).

– Eg trivst i den nye rolla og håper dette berre er det første av fleire meisterskapar i denne rolla, seier Øverby.

