Marca-lesarane hyllar Messi og Ødegaard etter halvspelt sesong

Marca har spurt lesarane om kven som har vore best dei første 19 kampane, kven som har overraska mest, kven som har skuffa mest og mykje anna.

Ikkje overraskande er det Lionel Messi som har fått flest stemmer når det gjeld kven lesarane meiner har vore best så langt. Han har fått 35 prosent av stemmene etter å ha starta med 13 mål på 14 kampar.

På andreplass ligg Ødegaard med 22 prosent av stemmene. Karim Benzema er nummer tre med 16 prosent.

Drammensaren toppar listene når det gjeld openberringa i sesongen med 42 prosent av stemmene. Real Madrid-spelar Fede Valverde er nummer to med 33 prosent av stemmene, medan det er eit godt stykke ned til Chimy Avila på tredjeplass med 10 prosent.

Lesarane meiner portugisiske João Félix, som kosta Atlético Madrid 1,2 milliard kroner, har skuffa mest. Han toppar lista med 35 prosent av stemmene, medan Real Madrid-spiss Lukte Jovic er nummer to med 28 prosent.

Borja Iglesias vart kjøpt av Real Betis for nærare 300 millionar kroner, men har skuffa og berre notert seg for to mål på 18 kampar. Han er tredjemann på lista med 17 prosent stemmer.

Ødegaards trenar Imanol har fått 21 prosent av stemmene og toppar lista over den beste trenaren så langt denne sesongen. Zinédine Zidane og Julen Lopetegui er hakk i hæl.

