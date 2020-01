Økonomisk hoppveke-eventyr for Lindvik

sport

21-åringen hoppa inn ikkje mindre enn 33.600 sveitserfranc, tilsvarande i overkant av 300.000 kroner, på dei fire renna. Det er premiepenge-summar romerikingen aldri tidlegare har vore i nærleiken av.

Førre sesong hoppa Lindvik inn i alt 12.400 sveitserfranc, tilsvarande dryge 110.000 kroner, i premiepengar i verdscupen. 37 hopparar kom betre ut enn 21-åringen. Etter hoppveka har han berre tre namn føre seg på pengelista i denne sesongen.

Overraskingsmannen legg ikkje skjul på at det plutselege inntektshoppet er kjærkomme.

– Det kjem veldig godt med. Det er godt å kunne klare seg sjølv utan å bekymre seg for sånne ting, smiler han.

21-åringen seier han så langt har fått hjelp til å finansiere hoppkarrieren av snille foreldre. Den bistanden ser han ikkje ut til å trenge lenger.

Kraft toppar

Medrekna pengepremien for tredjeplassen i Bischofshofen måndag har han hoppa inn 57.400 sveitserfranc, godt i overkant av ein halv million kroner, i reine premiepengar frå Det internasjonale skiforbundet (FIS) så langt denne sesongen.

Austerrikaren Stefan Kraft står med mest av alle med i underkant av 750.000 kroner. Også tyskaren Karl Geiger og verdscupleiar Ryoyu Kobayashi er føre Lindvik.

Det solide inntektshoppet for 21-åringen vart eit tema òg undervegs i hoppveka. Til nyttårsfeiringa til hopparane kom nemleg romerikingen mellom anna i ny dress, noko som vart lagt merke til av lagkameratane.

– Det er aller første gong han byrjar å tene pengar, så han har vore ute og svidd av litt, erta Johann André Forfang.

Etter å ha innkassert nye 5000 sveitserfranc for kvalifiseringssigeren i Innsbruck, gav hovudpersonen sjølv uttrykk for at han ikkje hadde nokon planar i næraste framtid om at også dei pengane skulle få bein å gå på.

Ny status

Kanskje blir inntektene han no har skaffa seg, øyremerkt bustadkjøp. 21-åringen bur nett no heime hos pappa Trond og mamma Torill, rett nok i eiga kjellarleilegheit.

– Det blir nok sparing først, så får vi sjå etter kvart. Eg har ikkje dårleg tid. Eg har for så vidt min eigen stad og eiga leilegheit, men det blir nok å kjøpe seg noko om eit par år, smilte hoppkometen til NTB undervegs i hoppveka.

Hoppveke-suksessen vil òg skape forandringar på andre måtar enn berre saldoen på bankkontoen. I alle fall viss vi skal tru lagkamerat Daniel-André Tande. Han er klar på at eit statushopp òg kjem på kjøpet.

– Det er ganske stor forskjell på før og etter ein pallplass i hoppveka. Det er plutseleg mange fleire som veit kven du er, og du får høgare respekt i hoppmiljøet ved å vinne dei renna Marius gjer i denne hoppveka og i tillegg komme på pallen samanlagt, sa han etter hoppvekeavslutninga på måndag.

Dermed blir det truleg ny kvardag på fleire måtar for den nye stjerna i norsk hoppsport.

(©NPK)