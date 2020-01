Zuccarello og Wild tapte på straffeslag

sport

Heimelaget tok leiinga etter fem minutt og eitt sekund ved Kevin Fiala etter tvilsamt målvaktspel frå David Rittich på Flames. Fiala fyrte av frå venstre sirkel under power play, og pucken sklei inn mellom beinet til målvakta. Wild var i overtal etter at Brodie vart vist til benken.

Canadiarane slo tilbake etter ni minutt og 32 sekund medan Zuccarello var ute i straffetid. Målskårar var Milan Lucic.

Foligno vart tomålsscorar

Etter ti minutt og seks sekund gjekk Minnesota igjen opp i leiinga då Marcus Foligno sette pucken i mål. Dryge fem minutt seinare, etter 15 minutt og 40 sekund, utlikna Travis Harmonic på Flames.

46 sekund før første periode var ferdig sette Foligno inn det andre målet sitt frå den venstre sirkelen. Wild kunne dermed gå av isen med ei 3-2-leiing.

Etter kvilen vart ingen mål scora, før Michael Stone fekk pucken i nettet eitt minutt og 55 sekund ut i tredje periode. Wild svarte raskt med Jordan Greenway, før Mark Giordano utlikna etter 14 minutt og 32 sekund. Laga enda tredje periode på stillinga 4–4.

Fleire moglegheiter på overtid

Wild hadde fleire moglegheiter i overtal på overtid etter utvisinga til Giordano, men ingen av dei tre skota til laget på mål gjekk inn, og dermed var det duka for straffeslag.

Dillon Dube sette inn den avgjerande straffa for Wild etter at Kunin brann straffa si for Wild. Den jamspelte kampen enda dermed 4–5 til Flames, som så vidt leidde skotstatistikken, med 37 mot 34 skot.

Mats Zuccarello spelte 15 minutt og 44 sekund for Wild. Han fyrte av tre skot utan hell, og bomma på straffa si.

