Ronny Deila tilsett som trenar i New York City FC

Deila har underteikna ein treårskontrakt med den tidlegare klubben til Mikkel «Mix» Diskerud og Jo Inge Berget. Det skjer etter tre år som Vålerenga-trenar.

New York City stadfestar nyheita på nettstaden sin.

– Då moglegheita til å bli hovudtrenar i New York City FC dukka opp, var det ein draum som vart oppfylt for meg, seier Deila til nycfc.com.

Deila tar over trenarjobben etter spanjolen Domenec Torrent, som gav seg i november.

– Vi gleder oss veldig over å få Ronny inn. Etter eit grundig trenarsøk er vi sikre på at vi har funne ein som passar perfekt som New York City FC. City Football Group har lenge hatt eit forhold til Ronny, og vi har vore veldig imponert over trenarstilen hans og trua på ein spelestil som passar den offensive filosofien vår, seier administrerande direktør Brad Sims i den amerikanske klubben.

Ny sjanse

Dette blir andre gong Deila får prøve seg som trenar i utlandet. Han var trenar for den skotske storklubben Celtic frå 2014 til 2016. Den jobben fekk han etter å ha leidd Strømsgodset til seriegull i 2013.

I Skottland vart det seriegullet to år på rad og eitt ligacupgull, men etter manglande kvalifisering til Meisterligaen og skuffande resultat mot mellom anna Rangers, valde nordmannen å gå av som trenar etter 2014/15-sesongen.

I juli 2016 fekk han jobben i Vålerenga.

Forlenging i desember

Etter to sesongar i VIF med gradvis stiging på tabellen i 2017 og 2018, vart 2019-sesongen svært skuffande. Etter ein god start på sesongen gjekk Oslo-klubben på ei rekke med tolv kampar utan siger og enda til slutt på tiandeplass.

Deila måtte tole kritikk, men 12. desember vart det likevel kunngjort at den tidlegare Celtic-trenaren fekk forlengt kontrakten sin med Vålerenga ut 2022-sesongen.

– Vi skal vere eit Oslo-lag. Vi skal utvikle spelarar sjølv, og vi skal satse på dei unge kreftene vi har. Kontinuitet er eit nøkkelord, og eg er garantist for at vi ikkje skal vike frå dette dei neste åra, sa Deila etter kontraktsforlenginga.

No må Vålerenga på utkikk etter ny hovudtrenar.

– Strategien til klubben ligg fast og er ikkje personavhengig. Vi ser etter ein ny hovudtrenar som ønsker å vere med på satsinga vår på å utvikle unge spelarar. Ein som ønsker å bygge Vålerenga som klubben alle unge i Oslo og omland vil spele for, og som er klar for å leie eit Vålerenga i utfordrarposisjon i 2020, seier styreleiar Thomas Baardseng til VIFs nettstad.

City Football Group

Deilas kommande arbeidsgivar er under eigarskap av City Football Group, som er mest kjent som eigar av Manchester City.

Selskapet har som mål å eige ein klubb på kvart kontinent, og utanom New York City og Manchester City eig dei òg mellom anna Melbourne City FC i Australia og Mumbai City FC i India.

Allereie sidan han var trenar for Strømsgodset har Deila hatt eit godt forhold til City Football Group, og kontakten har han halde oppe òg i Celtic og Vålerenga. Med Vålerenga leigde han inn Ernest Agyiri frå Manchester City.

Fakta om Ronny Deila

Dette er fotballtrenaren Ronny Deila:

* Alder: 44 år (fødd 21. september 1975)

* Klubb: New York City FC (USA)

* Tidlegare klubbar som trenar: Vålerenga (2017–2019), Celtic (2014–2016), Strømsgodset (2008–2014), assistent i Strømsgodset (2006–2007), Brodd (2005).

* Klubbar som spelar: Sparta/Bragerøen (2009–2011), Strømsgodset (2006–2008), Viking (2005), Odd (1993–2004), Urædd.

* Posisjon: Forsvarsspelar

* Trenarmerittar: NM-gull (2010) og seriegull (2013) med Strømsgodset. Seriegull (2015 og 2016) og ligacuptittel (2015) med Celtic.

* Aktuell: Vart måndag tilsett som hovudtrenar i MLS-klubben New York City FC.

