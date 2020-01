Lindvik på pallen i hoppveka etter å ha vorte nummer tre i avslutningsrennet i Bischofshofen

sport

Polske Dawid Kubacki var overlegen og vann samanlagt etter å ha slått knockout på konkurrentane i Bischofshofen.

Karl Geiger vart nummer to i avslutningsrennet, men det var hoppvekedebutant Lindvik som kneip 2.-plassen i samandraget.

Lindvik hoppa 139 meter i den første omgangen og 137 meter i finaleomgangen. Totalt heldt det til 289,4 poeng og 3.-plass i Bischofshofen, og 2.-plass samanlagt i hoppveka, for 21-åringen.

Det er 28. gong Noreg har ein hoppar på sigerspallen samanlagt i hoppveka. Ti sigrar, ni andreplassar og åtte tredjeplassar var fasiten føre rennet på måndag i Bischofshofen.

Lindvik sørgde for at ein norsk hoppar har stått på pallen i tre av dei fire siste utgåvene av hoppveka. I 2017/18-utgåva vart Anders Fannemel nummer tre, og året etter vart det same plassering på Daniel-André Tande.

(©NPK)