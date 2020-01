sport

Lindvik hoppa 139 meter i den første omgangen og 137 meter i finaleomgangen. Totalt heldt det til 289,4 poeng og 3.-plass i Bischofshofen, og 2.-plass samanlagt i hoppveka. Vinn Kubacki fekk 300,9 poeng i rennet på måndag, medan andremann Geiger enda på 291 poeng.

– Dette er det beste eg har gjort i livet. Det er heilt sjukt. Eg har ikkje ord eg no. Det er heilt sjukt at eg presterer på så høgt nivå under heile turneringa, sa 21-åringen til TV 2.

Kubacki var overlegen og vann hoppveka samanlagt etter å ha slått knockout på konkurrentane i Bischofshofen med hopp på 143 og 140,5 meter.

Polakken var 9,1 poeng føre Lindvik før avslutningsrennet og var til slutt 20,6 poeng føre 21-åringen etter finaleomgangen.

Karl Geiger vart nummer to i avslutningsrennet i Bischofshofen, men det var hoppvekedebutant Lindvik som kneip 2.-plassen i samandraget.

– Det er heilt sjukt. Eg sleit litt med å finne ut av bakken her, men synest eg gjorde det i 1. omgang. Eg hadde ikkje forventa dette då eg drog ned hit. Det er morosamt, seier Lindvik til TV 2.

28. gong på pallen samanlagt

Det er 28. gong Noreg har ein hoppar på sigerspallen samanlagt i hoppveka. Ti sigrar, ni andreplassar og åtte tredjeplassar var fasiten føre rennet på måndag i Bischofshofen.

Lindvik sørgde for at ein norsk hoppar har stått på pallen i tre av dei fire siste utgåvene av hoppveka. I 2017/18-utgåva vart Anders Fannemel nummer tre, og året etter vart det same plassering på Daniel-André Tande.

Sist gong ein norsk hoppar vann i Bischofshofen var i 2011, då noverande TV 2-ekspert Tom Hilde enda øvst på pallen. Før Lindviks andreplass måndag var førre norske pallplass i bakken i Bischofshofen i 2012, då Anders Jacobsen òg vart nummer to.

(©NPK)