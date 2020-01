Hoppikon spår norsk-japansk sigersduell i Bischofshofen

sport

Hoppvekeleiar Dawid Kubacki har likevel ikkje Schlierenzauer tru på i sigerssamanheng, sjølv om polakken går inn i avslutningsrennet i Paul Aussleitner-bakken i Bischofshofen med 9,1 poengs forsprang på Marius Lindvik.

Tyske Karl Geiger og verdscupleiar Ryoyu Kobayashi frå Japan følgjer høvesvis 4,2 og 4,6 poeng deretter. Schlierenzauer, som betre enn dei fleste kjenner kjensla av å stå på toppen av sigerspallen, peikar heller ikkje på Geiger når NTB bed han vurdere og spå utfallet av dramaet på måndag.

– Eg trur det blir jamt og tett heilt til siste slutt. I forkant av hoppveka sa eg at Kobayashi kom til å vinne, men Lindvik har momentum med omsyn til flaks og sjølvtillit. Det er gøy å sjå, seier den blide austerrikaren på sletta i Bischofshofen og lanserer deretter bestemt sine to kandidatar til samanlagtsigeren.

– Lindvik eller Kobayashi.

– Ikkje Kubacki?

– Ikkje for meg, svarer Schlierenzauer og grunngir det slik:

– Det er ei kjensle eg har. Eg kryssar sjølvsagt fingrane for alle, men kjensla mi seier Lindvik eller Kobayashi.

Sigersgrossist

Med 53 einskildsigrar i verdscupen er Schlierenzauer den mestvinnande utøvaren i hopphistoria. Det finske ikonet Matti Nykänen følgjer nærast med 46. 29-åringen har òg elleve gull og totalt 21 medaljar frå VM og OL på merittlista.

Hoppveka har han vunne to gonger. Den første triumfen tok han i 2012 som 21-åring, like gammal som Marius Lindvik er no.

Siger blir det ikkje i 2019/20-utgåva, men Schlierenzauer er ikkje overraska over at Lindvik er med i kampen føre avslutninga.

– Ikkje eigentleg. Ser du på resultatlistene frå Sommar Grand Prix-renna i fjor, gjorde han alltid fantastiske hopp. Han har ein veldig interessant teknikk, som fungerer godt no. Det er gøy for Noreg og gøy for heile hoppfamilien at det kjem opp ein ny ung utøvar, seier austerrikaren.

Han vil ikkje vere med på at det er ein hemsko for Lindvik at han er debutant i hoppveka og sånn sett ikkje har den same rutinen som rivalane sine måndag.

– Nei. Det var same historie med meg og Anders Jacobsen i 2006. Det var den første gongen min her, og eg var nær ved å vinne. Når du er ung, tenker du ikkje så mykje, du berre nyt kjensla av å vere i god form, smiler Schlierenzauer.

Jacobsen vann samanlagt i Schlierenzauers hoppveke-debut for 13 år sidan. Austerrikaren vart nummer to.

Stabiliteten imponerer

Ei anna austerriksk legende i hoppbakken har òg tru på Marius Lindvik føre thrilleravslutninga på måndag. Andreas Goldberger er prøvehoppar og hoppar med hjelmkamera for å gi TV-sjåarane eit inntrykk av bakken i Bischofshofen.

47-åringen, som til liks med Schlierenzauer vann hoppveka to gonger som aktiv, vil ikkje avskrive nokon av dei fire i toppen av samanlagtlista.

– Fem meter i denne bakken utgjer vel ni poeng, så alt er mogleg. Sjølv for Kobayashi. Eg trur det blir ein god fight, smiler Goldberger til NTB.

Han har late seg imponere av Marius Lindvik, men ikkje først og fremst av toppnivået til nordmannen.

– Eg er ikkje overraska over at han hoppar godt, men er litt overraska over stabiliteten hans. Han har berre gjort eitt dårleg hopp i denne turneringa, og det var det andre i Oberstdorf under dårlege forhold. Han er så stabil, seier Goldberger.

Måndag kveld kjem svaret på om stabiliteten til Lindvik gjer han til tidenes niande norske hoppvekevinnar. Olaf B. Bjørnstad, Toralf Engan, Torgeir Brandtzæg, Bjørn Wirkola, Ingolf Mork, Espen Bredesen, Sigurd Pettersen og Anders Jacobsen har klart bragda før han.

