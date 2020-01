Zlatan: – Eg vart kontakta av fleire klubbar no enn då eg var 28 år

sport

Torsdag kom den populære svensken til Milano, og fredag heldt Zlatan Ibrahimovic pressekonferanse som fersk Milan-spelar, for andre gong. Der fortalde spissen mellom anna at han aldri hadde eit ønske om å forlate klubben i 2012, men at han vart tvinga bort av økonomiske årsaker.

– Hadde det vore opp til meg, hadde eg vore att. Men det viktigaste er at eg no er tilbake, sa Ibrahimovic på pressekonferansen, ifølgje Expressen.

Han omtaler den raudsvarte Milano-klubben som heimen sin og lovar at han skal få heile San Siro til å hoppe igjen. Milan har så langt hatt ein skuffande sesong og håper på Zlatan-magi.

Fekk telefon frå Maldini

Svensken fortalde at Paolo Maldini ringde han etter siste kamp for LA Galaxy, og at avgjerda om å returnere til Milan til slutt vart enkel, trass i mange tilbod.

– Eg fekk fleire førespurnader frå ulike klubbar no enn då eg var 28 år, sa Ibrahimovic.

– Når ein er 38 år og får kontrakt med Milan. Det er ikkje noko som skjer ofte. Det viser at eg framleis har noko å gi. Det viser at dei trur på meg. Eg er ikkje her som nokon maskot som skal danse rundt.

Audmjuk Zlatan

Aftonbladet melder at Ibrahimovic verka fokusert, avslappa og overraskande audmjuk på pressekonferansen.

38-åringen får draktnummer 21 i Milan og fortel at dei to sønene, Maximillian og Vincent, var med på å bestemme nummer.

– Dei føretrekte nummer 21, så då tok eg det, sa Ibrahimovic til Milans TV-kanal torsdag, ifølgje det svenske nyheitsbyrået TT.

Det er enno usikkert når Ibrahimovic får sin re-debut for Milan. Laget speler den første kampen sin for året mot Sampdoria måndag. Sjølv seier svensken at han er klar til å spele med ein gong.

(©NPK)