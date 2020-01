Vil ikkje skjerme brennheit Lindvik

sport

Det har vore hektisk rundt overraskingsmannen etter triumfen i Garmisch-Partenkirchen onsdag. Mange har vilja ha ein bit av han. Den slags viraken er ikkje den 21-årige romerikingen vand til. Føre inneverande sesong hadde han berre vore blant dei ti beste i eit verdscuprenn éin einaste gong.

Fredag er det kvalifisering i Bergiselbakken i Innsbruck. Der blir Lindvik igjen eit heitt namn. Hoppsjef Clas Brede Bråthen ser ikkje behov for å skjerme 21-åringen.

– Nei. Vi lever av det media klarer å produsere. Så lenge han ikkje blir forstyrra sånn at han ikkje rekk å hoppe og trene, skal ikkje vi ha nokon «raude» periodar, smiler han til NTB.

Viser til Lundby

Bråthen er samtidig klar på at sigeren på onsdag forandra den relative unge karrieren til 21-åringen for godt. Overraskingsmannen er ikkje lenger «berre Marius Lindvik», slik hoppsjefen uttrykker det.

– Ja, det er ein «gamechanger», men forhåpentlegvis er det ikkje noko som forandrar guten, seier Bråthen, men vedgår at det siste kan vere krevjande.

– Det kan fort vere at ein endar i ein situasjon der ein går frå det å angripe og ikkje ha noko å tape, til å bli redd for å miste det du har. Det er faren, seier han.

Hoppsjefen seier det er «krevjande for unge menneske når omverdena endrar seg brått» – og legg ikkje skjul på at norsk hoppsport har hatt fleire døme på at det har vore tungt å følgje opp suksess.

– Ut frå det vi har erfart i norsk hoppsport, er det berre Maren Lundby som har takla det godt. Då meiner eg ikkje at dei blir dritsekker eller noko sånt, men det er berre det at det forstyrrar fokuset litt, og at ein mistar seg sjølv litt, seier Bråthen.

– Er du redd for at det kan skje med Lindvik?

– Eg er redd det kan skje med alle, smiler hoppsjefen – men er rask med å legge til:

– Eg veit kor krevjande det er, men opplever at Marius er ein type som er ganske logn på dette.

Klare med råd

Bråthen er klar på at landslagsapparatet skal gjere sitt for at Lindvik gjer som Maren Lundby og følgjer opp den sportslege suksessen han no opplever.

– Vi har lykkast med Maren. Ho har vorte unik. Ho har fått mange gode råd av folk rundt seg, folk som er tett på henne. Viss han ønsker å få dei råda, er det viktig at vi er der, og det er vi, seier hoppsjefen.

Han er trygg på at hoppkometen er lydhøyr med omsyn til det omgivnadene har å bidra med på den fronten. Samtidig gjeld det at dei gode råda kjem til rett tid.

– Det kan kanskje vere greitt å spørje om han vil ha dei råda no som han er heilt der oppe. Den dagen du er nede eller på veg ned, kan det kanskje tenkast at du ikkje er så nysgjerrig på dei råda, smiler Bråthen.

Kanskje vart ei varig norsk hoppstjerne kveikt 1. nyttårsdag i Garmisch-Partenkirchen. Lite hadde gledd hoppsjefen meir enn det.

– No har han førebels berre vunne eitt skirenn, men held han fram å vinne mange og viktige skirenn, er det forskjellen mellom ei lysande og ei slitsam framtid for ein idrett som vår. Det er dette vi lever av. Det er augneblinkar som det i Garmisch vi må ha fleire av, seier han.

(©NPK)