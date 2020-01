Nyland får truleg sjansen i Aston Villa, Heaton med alvorleg skade

sport

Det vart stadfesta av klubben fredag. Heaton er normalt eit klart førsteval i Aston Villa, men no er han ute med ein skade i kneet. Det kan opne vegen for Nyland.

Nordmannen har sete på benken frå start i dei ti siste serierundane i den engelske eliteserien.

Nylands hælsene rauk i romjula for vel eit år sidan. Medan lagkameratane sikra opprykk til Premier League, jobba han ein einsam kamp for å bygge seg opp att. I august var han endeleg klar for full trening, men då var han berre tredjeval.

Villa må òg klare seg utan angriparen Wesley framover. Han har fått ein kneskade.

(©NPK)