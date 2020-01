Tre arresterte for rasistiske og homofobiske kommentarar under Brighton-kamp

sport

To heimesupporterar og ein bortesupporter vart kasta ut av stadion under oppgjeret mot Chelsea 1. januar. Den eine heimesupporteren vart fjerna grunna rasistiske tilrop mot Chelsea-spelarane, medan dei to andre grunna homofobiske kommentarar mot supporterane til det andre laget.

Det skriv Brighton på heimesidene sine.

– Sjølv om vi hadde Sussex-politiet på plass, måtte vi likevel handtere tre separate og uønskte hendingar som inneheldt rasistiske og homofobiske kommentarar, sa Brightons administrative direktør Paul Barber i ei pressemelding på nettsida.

Dei tre supporterane blir mest sannsynleg utestengde på livstid og kan òg forvente seg tid i fengsel.

– Vi er leie av at ryktet i fotballen blir øydelagt av sånne folk, heldt Barber fram.

(©NPK)