Tidlegare Everton-spelar erstattar Lippi som Kinas landslagstrenar

sport

Den tidlegare Everton- og Sheffield United-spelaren tar over det kinesiske fotballandslaget på permanent basis.

Han har hatt mellombels ansvar for laget sidan november. Då trekte italienske Marcello Lippi seg som landslagssjef etter berre eit halvt år. Trenarveteranen gav seg etter at Kina tapte borte mot Syria i VM-kvalifiseringa i midten av november.

Før det var det den italienske midtstopparlegenda Fabio Cannavaro som leidde Kina før han trappa ned for å konsentrere seg om trenarjobben i Guangzhou Evergrande

Teie kjem frå jobben som manager for Wuhan Zall i kinesisk superliga og er første kinesar som styrer landslaget sidan 2016. 42-åringen signerte for Everton i 2002 og står med 34 Premier League-kampar over fire sesongar. Han har òg 92 landskampar for Kina, og var med då Kina i 2002 for første og einaste gong deltok i VM.

Kina ligg på andreplass i VM-kvalifiseringsgruppa si til meisterskapen i Qatar i 2022, åtte poeng bak Syria.

(©NPK)