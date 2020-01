Skarpnord ser fram til OL: – Ein medalje hadde vore heilt fantastisk

sport

– Ja, det er eit stort mål for meg med OL, absolutt. Ein medalje i OL hadde vore heilt fantastisk. I golfsporten er det mange andre store turneringar som vi òg må fokusere på, seier Marianne Skarpnord til NTB.

I tillegg til British Open i juli er det OL som er hovudmålet i 2020 for Skarpnord.

Tapte europatourtittelen på målstreken

Skarpnord var i aksjon fram til i starten av desember. Der tapte ho europatourtittelen heilt på tampen.

– Det at tyskaren dytta meg ned til 2.-plass på samanlagtlista til europatouren, gneg framleis. Vanlegvis hadde eg ikkje irritert meg og vore så forbanna over ei enkeltturnering, men sidan denne turneringa avgjorde kven som kom på 1.- og 2.-plass, og det var rett før juleferien … Eg har tida til å vere irritert.

Ho låg an til å vinne europatouren, men tyske Esther Henseleit sette banerekord på den siste dagen av Kenya Open og vippa med det Skarpnord ned frå førsteplassen.

Kåra til årets spelar

Same dag vart ho kåra til årets spelar, men det hjelpte ikkje særleg for Skarpnord.

– Det var jo ikkje den prisen eg ville ha! Men det er hyggeleg at folk set pris på meg, og at dei synest eg er god i golf, absolutt. Eg hadde utan tvil bytt den prisen mot å vinne europatouren.

– Utanom tapet på målstreken, korleis vil du evaluere 2019?

– Eg har ei ganske god kjensle når eg ser tilbake på 2019. Det har vore bra spel gjennom sesongen, men dei gongene det ikkje fungerte, var det altfor dårleg, erkjenner Skarpnord, før ho legg til at det alt i alt har vore eit par steg i rett retning.

Ikkje nokon «Tutta»-arvtakar

Suzann Pettersen avgjorde Solheim Cup for Europa-laget i september. Så annonserte ho at ho skulle gi seg med golf.

Då er det naturleg at det er Skarpnord som blir Noregs nye golfansikt utover, men nokon arvtakar vil ho ikkje gå med på at ho er.

– Eg føler ikkje noko press over å vere arvtakaren hennar, og eg er ikkje nokon særleg arvtakar heller. Ho er jo den beste golfaren i Noreg. Dersom det kjem noko press, dyttar eg det berre tilbake på henne, seier ho lattermildt.

Veit ikkje når ho skal gi seg

Skarpnord har rokke å fylle 33 år. Ho fortel at ho for mange år sidan sa at ho skulle gi seg då ho vart 30 år.

– Men det kom veldig fort! Og før førre OL sa eg at eg skulle gi det til neste OL. Og no har det òg komme veldig fort! Eg kjem nok til å halde på fram til eg ikkje har lyst lenger.

Skarpnord var eit kjempetalent då ho var yngre. Det gjorde at ho ikkje fullførte vidaregåande.

– Det første eg eigentleg bør gjere, er jo å fullføre skulen, for eg har berre gått eitt år. Eg har lyst og bør jo gå på privatundervisning, men … Eg er 33 år. Det er tungt å byrje no.

