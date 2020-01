Ibrahimovic på plass i Milano: – Kjem til å bli som Queens avskjedsturné

sport

Den 38 år gamle svensken var forventa å komme til Milano torsdag, for å ta den medisinske sjekken. Rett over halv tolv landa den populære spissen på Linate lufthamn, melder svenske aviser.

Aftonbladet skriv at over 50 fans og medierepresentantar venta på Ibrahimovic utanfor privatklinikken La Madonnina, og at bilen til svensken straks vart omringa. «Ibra, du er ein av oss», song supporterane medan Ibrahimovic sat i passasjersetet med eit stort smil om munnen.

Etter den medisinske undersøkinga er det venta at Ibrahimovic reiser til Milans treningsanlegg Milanello for å trene med dei nye lagkameratane sine.

– Måtte bli San Siro

Førre veke vart Ibrahimovic og Milan samde om ein kontrakt ut sesongen, med moglegheit til å forlengje ytterlegare eitt år. 38-åringen spelte for Milan mellom 2010 og 2012, og han har alltid snakka varmt om klubben. Ibrahimovic, som kjem frå LA Galaxy, blir offisielt presentert som Milan-spelar på ein pressekonferanse fredag.

– Eg kunne ikkje tillate at Los Angeles vart den siste scena hans. Dei her seks månadene kjem til å bli som Queens avskjedsturné – ein lang hyllest. Det måtte bli San Siro, seier Ibrahimovic' kjende agent Mino Raiola, ifølgje Expressen.

Møter Thorsby måndag

Milan, som har hatt ein svak sesong så langt, speler sin neste kamp heime mot Morten Thorsbys Sampdoria måndag. Dei raudsvarte frå Milano ligg på ein 11.-plass på tabellen etter 17 spelte kampar, med berre 21 poeng. Juventus og Inter toppar tabellen med 42 poeng.

Det er enno uklart om Ibrahimovic, som ikkje har spelt kamp sidan 25. oktober, blir med mot Sampdoria. Fleire italienske aviser spekulerer i om Ibrahimovic må vente på sin re-debut heilt til cupkampen mot Spal 15. januar.

I sin førre Milan-periode skåra Ibrahimovic 56 mål på 85 kampar, og klubben håper spissen kan levere varene denne gongen også.

Torsdag morgon la han ut eit bilde på Instagram-kontoen sin av dei berre føtene sine – med teksten «Ikkje arroganse. Sjølvtillit».

(©NPK)