Helland på veg til IFK Norrköping

sport

Rosenborgs nye sportslege leiar, svenske Mikael Dorsin, vil ikkje svare på om den allsvenske klubben har eit bod inne på Helland. Han stadfestar derimot overfor avisa at IFK Norrköping har vist interesse for den snart 30 år gamle spelaren.

– Dukkar det opp nokon klubbar, må vi vurdere det. Vi må sjå på kva som er best for klubben og laga. Men Pål har eit år igjen av kontrakten, og vi ønsker å behalde han. Motivert og skadefri er han ein stor ressurs og viktig for laget og klubben, seier han.

Helland har slite med lite speletid under trenar Eirik Hornelands eitt år lange regjeringstid i Rosenborg.

(©NPK)