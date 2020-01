Bratseth gleder seg til å sjå Braut Haaland i Dortmund-drakt: – Klubben har behov for han

sport

Fredag startar Haaland sitt nye fotballiv med fysiske testar i Dortmund. Laurdag reiser troppen til ein treningsleir i Spania.

– Den første tanken min var at eg vart imponert. At han vel eit mellomsteg som Dortmund, sjølv om det er rart å seie det når dei er i europatoppen, syntest eg er klokt. For det fanst finare adresser for Braut Haaland der ute. Dette steget var klokt, akkurat som steget frå Molde til RB Salzburg var klokt, seier Bratseth til NTB.

Det seier den noverande Viasat-kommentatoren og tidlegare Bundesliga-proffen om overgangen til Erling Braut Haaland frå RB Salzburg til Borussia Dortmund. Frå å møte relativt ukjende lag som Mattersburg, Admira og Tirol i Austerrike, heiter motstandarane no RB Leipzig, Schalke og Bayern München.

– Han gleder seg nok til å møte betre spelarar. Det her elskar han. Jo heftigare det er, jo artigare er det for Erling. Og det er eit godt utgangspunkt. Han er ikkje ein fyr som går i forsvarsposisjon. Han er ein fyr som diggar nye utfordringar.

Speler på enorm arena

Braut Haalands nye klubb speler på ærverdige Westfalenstadion. Dei har i snitt over 80.000 tilskodarar per kamp.

– Det er ganske heftig med det tilskodarsnittet dei har. Det finst nesten ikkje ein arena som er meir tiltrekkjande enn Westfalen. Og Dortmund er ein kul klubb som er flink til å utvikle spelarar, seier Bratseth.

Få nordmenn kjenner den tyske toppdivisjonen betre enn Bratseth. Han spelte 230 kampar for Werder Bremen i perioden 1987–1994. Med klubben vann han Bundesliga i 1988 og 1993, den tyske cupen i 1991 og 1994, og dessutan cupvinnarcupen i 1992.

Berre Jørn Andersen med 243 har fleire kampar enn Bratseth av nordmennene i Bundesliga.

Braut Haaland herja i Austerrike denne sesongen og skåra 16 mål på 14 seriekampar. I tillegg banka han inn åtte mål på seks kampar i Meisterligaen, inkludert eit hat trick mot Sander Berges Genk.

– Blir ei viktig brikke

Bratseth trur han kan bli ei viktig brikke for dei gulkledde frå starten av. – Klubben har behov for han, og det er inga ulempe. Dei slit med spissar. Det er ein flott klubb å vere i. Eg trur han blir verande ei stund der, men det er vanskeleg å seie noko om. Og det kjem til å vere tyngre periodar. Sånn er det for spissar spesielt, som blir målt på talet på skåringar. Det kjem periodar der han ikkje øser inn mål. Han må tole det òg.

– Var tidspunktet å reise på rett for han no?

– Ja, det passa bra for han å dra no. Han hadde momentum med mykje å velje i. Det viktigaste var det han gjorde ute i Europa for RB Salzburg. Han kjem til å spele med Jadon Sancho og Marco Reus no, som speler ein artig fotball. Eg trur det kjem til å passe veldig bra.

Bratseth fortel om ein klubb som har ting på stell. – Dei veit kva dei driv med, seier den tidlegare Werder Bremen-spelaren.

– Det er ikkje så mykje tull og tøys i den klubben. Alt er trygt og greitt. Leiinga er stabil. Og dei er flinke og tolmodige til å utvikle unge spelarar. Eg gleder meg veldig til å sjå kva Erling kan få til.

