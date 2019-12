Real Sociedad vil kjempe for å behalde Ødegaard: Verd ein halv milliard etter prisbyks

sport

I eit juleintervju med lokalavisa El Diario Vasco er Ødegaard ikkje overraskande eit viktig element. Her forklarer Aperribay mellom anna om avtalen med Real Madrid.

Ifølgje han er det berre lov å signere eitt år lange låneperiodar i Spania. Det skal likevel finnast ein munnleg avtale om at Ødegaard siktar mot to sesongar i Nord-Spania.

Reint praktisk blir dette gjort ved at spelarane sjølv forlenger låneavtalen mot slutten av sesong éin.

– Det viktigaste er at Ødegaard trivst i Real Sociedad og føler at han utviklar seg som spelar. Dersom desse to punkta blir oppfylte, trur eg han blir verande. Vi skal prøve å få det til, seier Aperribay.

Sportsavisa AS melde for nokre dagar sidan at Real Madrid har bestemt seg for å hente Ødegaard heim til sommaren.

Konkurrenten Marca har dei siste vekene skrive at nordmannen truleg er Real-spelar frå neste sesong, men ikkje slått det fast. Marca har best kontaktar inn mot Real Madrid-leiinga av dei to største sportsavisene i Spania.

Stille

Ifølgje Aperribay har han ikkje høyrt noko frå Real Madrid-president Florentino Pérez om at Ødegaard forlèt San Sebastián etter inneverande sesong.

– Ødegaard valde oss fordi han meinte det var den beste staden for progresjonen hans som spelar, seier Aperribay til El Diario Vasco.

Ødegaards kontrakt med Real Madrid skal gjelde til sommaren 2023. Nordmannen er nummer fire bak Lionel Messi (best), Karim Benzema og Casemiro på spelarbørsen til whoscored.com så langt denne sesongen.

Real Sociedad startar La Liga-året 2020 med heimekamp mot Villareal søndag.

Ødegaards marknadsverdi har tatt av det siste halve året. Hos Transfermarkt er han no oppe i 500 millionar kroner, nesten fire gonger meir enn då han kom frå Vitesse i sommar.

