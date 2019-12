Zlatan Ibrahimovic returnerer til AC Milan

sport

Fredag stadfesta AC Milan at svensken har signert. Zlatan spelte for klubben òg mellom 2010 og 2012. Spissen har skrive under på ein kontrakt ut sesongen, med moglegheit til å forlenge ytterlegare eitt år. Han skal gjennomføre den medisinske testen i Milano 2. januar.

Ibrahimovic har vore kraftig linka til Milano-klubben sidan han forlét amerikanske LA Galaxy i november.

Spissen scora 56 mål på 85 kampar i den første perioden sin som Milan-spelar. Den første sesongen var han lånt ut frå Barcelona.

Ibrahimovic har i tillegg spelt for Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Paris Saint-Germain og Manchester United. Han har 116 landskampar for Sverige.

Nyleg vart 38-åringen deleigar i svenske Hammarby, noko som vakte sterke reaksjonar i Zlatans heimby Malmö. Statuen av 38-åringen i Malmö har vorte vandalisert fleire gonger etter at nyheita vart kjent.

