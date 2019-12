Utfor: Kilde nummer fire på italiensk jubeldag

sport

Frå startnummer sju køyrde Kilde bra, men ikkje godt nok til å hamne på pallen. Nordmannen var heile tida bak Dominik Paris i løypa sjølv om han avslutta sterkt. 4.-plassen gjer at Aamodt Kilde framleis aldri har vore på pallen i utfor.

– Eg hadde ei veldig god kjensle i dag. Det er ikkje ofte eg køyrar i Bormio med kontroll, men eg hadde veldig fin kontroll. Einaste som er bittert, er at eg ikkje gav meir gass, men eg følte at eg vann 4.-plassen meir enn at eg tapte 3.-plassen med tanke på at det var halvsekundet opp til 3.-plassen, seier Aamodt Kilde til NTB.

– Det var veldig gøy å køyre med kontroll, spesielt her i Bormio. Ein dag håper eg å hoppe opp på pallen her. Eg ser at eg har farten inne, så neste gong skal eg gi litt meir gass. Eg byrjar å bli litt lei av 4.-plassar, seier han og ler.

Paris briljerte igjen

Italienske Dominik Paris har byrja å bli ein slags konge av Bormio. Han vann både utfor og super-G førre sesong, og han vann òg utforrennet i 2017. I tillegg var han best fredag.

Paris køyrde glitrande på heimebane frå startnummer elleve. Han leidde på alle mellomklasseringane og vann 0,39 sekund føre Beat Feuz. Matthias Mayer vart nummer tre.

– Han er så maskin at det er heilt vanvitig! Det ser så lett ut når han køyrer, og han er så stabil. Eg har mykje å lære av han linjemessig. Han køyrer ski på ein heilt spesielle måte med ein utruleg slipp i skia. Det er det som gjer at han vinn så mange renn. Timinga han har når han køyrer er utruleg, seier Kilde om vinnaren Paris.

Tungt for Jansrud

Jansrud jakta den første sigeren sin i Bormio, men var bakpå frå første port og fekk det ikkje til å stemme i dei italienske utforbakkane. I mål var Jansrud 2,28 sekund bak Paris.

Adrian Smiseth Sejersted køyrde hakket betre enn Jansrud, men det vart ikkje noko topplassering på Sejersted heller. Han enda 2,09 sekund bak Paris.

Rennet erstatta det som vart avlyst i Val Gardena før jul.

