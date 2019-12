Mourinho kryptisk om Eriksen: – Eg veit kva som skjer i framtida

sport

– Med tanke på framtida veit eg kvar han skal. Eg veit kvar han skal fordi vi har prata saman. Vi stoler på kvarandre.

Det sa Mourinho etter 2-1-sigeren på torsdag over Brighton. Eriksen spelte 23 minutt og stod bak det avgjerande målet til Dele Alli. Dansken slo ein lekker stikk gjennom til Serge Aurier, som på eitt touch la ned til Alli. Han lobba ballen lekkert i mål frå ti meter.

Men det har vorte mykje benkesliting for 27-åringen denne sesongen. Og ting har ikkje betra seg stort under Mourinhos leiing – i dei ni første kampane til portugisaren har Eriksen berre starta éin kamp. Også torsdag starta han på benken.

– Det einaste eg kan seie er at eg veit kva som skjer med han i framtida, men eg skal ikkje snakke om det. Han må snakke om det når han føler seg klar for det.

I 2017/18- og 2018/19-sesongen noterte Eriksen seg for 18 mål i Premier League. Denne sesongen har det berre vorte eitt. Likevel hyllar Mourinho kvalitetane til dansken.

– Kjensla mi er at han vil hjelpe oss. Dersom vi er i trøbbel og treng ein spelar med kvalitetane han har, set eg han innpå. Torsdag hadde vi bruk for måten han ser spelet, og evna til gode pasningar han har. Han var der for oss då vi trong han.

Etter sigeren på torsdag ligg Tottenham på 5.-plass med 29 poeng. Opp til Chelsea på den viktige 4.-plassen er det tre poeng etter halvspelt sesong.

