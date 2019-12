Tolv norske skiskyttarar til Tyskland på nyåret

sport

Verdscupleiaren og kona Hedda ventar barn i januar og 26-åringen blir derfor heime både når det skal konkurrerast i Oberhof (6. – 12. januar) og Rupholding (13. – 19. januar).

Noreg har uansett gode moglegheiter for sigrar i starten av januar. Storebror Tarjei Bø har hatt ein strålande start på sesongen og er nummer to i verdscupen. Tiril Eckhoff tok fire strake sigrar i Frankrike nyleg og Ingrid Landmark Tandrevold har imponert i sesongstarten.

I tillegg er Marte Olsbu Røiseland, som stod over i Frankrike, tilbake i troppen.

– Aldri før har vi hatt så mange sigrar eller pallplassar før jul. For å vere med å kjempe i toppen også i 2020, skal alle no trene godt i jula og restituere godt. Vi håpar på ein brakstart på det nye året, seier sportssjef i Norges Skiskyttarforbund, Per Arne Botnan.

Desse skal vere med til renna i Oberhof og Rupholding:

Kvinner: Tiril Eckhoff, Karoline Knotten, Thekla Brun-Lie, Marte Olsbu Røiseland, Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold.

Menn: Aleksander Fjeld Andersen, Lars Helge Birkeland, Erlend Øvereng Bjøntegaard, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale.

(©NPK)