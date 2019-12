Rüdiger langar ut mot rasisme etter hetsen i kampen mot Tottenham

sport

Under den siste kampen i helga i Premier League mellom Tottenham og Chelsea vart endå ein fotballkamp plaga av rasistiske tilrop frå tribunen. 78 minutt ut i kampen indikerte Chelseas midtstoppar Antonio Rüdiger at nokon blant Tottenham-fansen hadde gjort apelydar mot han.

Fordømmer rasismen

Seinare på kvelden fordømte den tyske midtstopparen den rasistiske hendinga.

– Det er verkeleg trist å igjen sjå rasisme på ein fotballkamp, men eg synest det er viktig å snakke om det offentleg, elles blir det gløymt om eit par dagar (som alltid), skreiv Rüdiger på Twitter.

Han håper gjerningsmennene blir funne og straffa.

– På eit moderne stadion som det Tottenham har, med massevis av TV- og tryggingskamera, må det vere mogleg å finne og straffe dei som har gjort det. Det er så håplaust at rasisme framleis eksisterer i 2019. Når skal denne dumskapen ta slutt?

Rüdiger takka for støtta han fekk frå andre Tottenham-fans på sosiale medium og synest det er synd at «eit par idiotar» skal øydelegge for alle andre.

Åtvaring frå speaker

Chelsea-kaptein César Azpilicueta gjorde dommar klar over hendinga og det vart stopp i spelet då det stod cirka att ti minutt av kampen.

– Toni (Rüdiger) kom til meg og fortalde meg at han hadde høyrt nokre rasistiske songar mot han. Eg rapporterte det til dommaren, og lét han handtere det, sa Azpilicueta til Sky Sports etter kampen.

Før det hadde speaker på stadion åtvara tilskodarane om å slutte med rasistisk åtferd.

– Rasistisk åtferd hemmar kampen. Rasisme høyrer ikkje heime i fotballen, var meldinga frå speakeranlegget, melde Rob Harris frå nyheitsbyrået AP.

Hendinga er den siste av fleire problem med rasisme på diverse fotballbaner denne hausten. Mellom anna Romelu Lukaku, Marcus Rashford og Kalidou Koulibaly har tatt eit oppgjer med rasismen tidlegare denne sesongen.

