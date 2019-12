Arteta stadfestar at Ljungberg held fram i Arsenal

sport

Det fortalde Arteta på ein pressekonferanse måndag. Spanjolen vart fredag presentert som den nye hovudtrenaren til Arsenal, men sat på tribunen då laget spelte 0–0 borte mot Everton under 24 timar seinare. Den kampen leidde Ljungberg. Søndag starta Arteta offisielt i jobben.

– Eg snakka med Freddie etter kampen. Eg fortalde han ideane mine og ville vite kva han tenkte. Vi snakka og kom fram til avgjerda om at det er best at han held fram hos oss. Han kjenner spelarane, han kjenner situasjonen, han kjenner til historia og kunnskapen hans om spelet kan hjelpe oss til å bli betre, sa Arteta.

Ljungberg leidde laget mellombels etter at Unai Emery fekk sparken i slutten av november. Under leiing av svensken vann Arsenal éin kamp, spelte tre uavgjort og tapte to. Ljungberg var tidlegare assistenttrenar for Emery.

Som speler hadde svensken nokre eventyrlege år i klubben. Ljungberg vann mellom anna ligaen to gonger og FA-cupen tre gonger. Han var ein del av det legendariske laget til Arsène Wenger som gjekk heile 2003/04-sesongen i Premier League utan tap.

Arsenal ligg på ein skuffande 11.-plass i Premier League etter 18 serierundar. 2. juledag får Arteta debuten når laget møter Bournemouth på framandt gras.

(©NPK)