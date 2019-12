Haaland drog på ferie, ikkje til Manchester

sport

Fleire aviser melde fredag at Salzburgs nye stjerneskot gjekk om bord i eit Norwegian-fly med kurs for Manchester.

Men Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær smilte lurt då han fekk fleire spørsmål om Haalands rørsler på den vekentlege pressekonferansen sin.

– Eg trur ærleg talt ikkje han er på veg hit, i alle fall ikkje til meg. Eg kjenner guten, han skal på ferie, sa Solskjær.

Han kommenterte spekulasjonane om ein snarleg overgang for Salzburg-spelaren på denne måten:

– Eg kan ikkje spekulere på spelarane til andre klubbar, sa Solskjær.

Det var ferie

Stavanger Aftanblad skreiv fredag at avisa hadde kjelder på at Erling Braut Haaland og faren Alf-Inge Håland drog saman til Manchester frå Sola fredag morgon med eit Norwegian-fly. Også ein journalist frå Nettavisen rapporterte at Haaland var observert på Sola fredag morgon.

Men så viste det seg at Haaland slett ikkje skulle til Manchester, ikkje eingong på ferie. VG viste eit bilde av tidlegare Fredrikstad-keeper Stein Chingen Haugan saman med Haaland som skal vere tatt på Kastrup utanfor København fredag ved 12-tida

Ein talsperson for Salzburg sa til Nettavisen omtrent samtidig at klubben hadde sendt spelarane sine på ferie, men at han ikkje visste kva Haaland hadde planar om.

Samtalar med fleire

Haaland har dei siste dagane hatt samtalar med både Leipzig og Borussia Dortmund. Fredag for ei veke sidan var Ole Gunnar Solskjær i Salzburg for ein prat med Haaland, som har tatt Fotball-Europa med storm denne sesongen.

Ein Haaland-overgang er spekulert å kunne finne stad dei næraste dagane. Overgangsvindauget for kjøp og sal av spelarar opnar offisielt 1. januar.

Spelselskapet Skybet har sett ein svært låg odds (1,4) på at Haaland kjem til å signere for United. Ein avtale med Leipzig står til 4,5, medan eit spel på at 19-åringen kjem til å inngå ein kontrakt med Borussia Dortmund vil gi 6,5 gonger innsatsen.

(©NPK)